Каряка: ЦСКА выглядит фаворитом в финале с «Краснодаром», но в Кубке уже были сюрпризы

Бывший футболист Андрей Каряка сделал свой прогноз на Суперфинал Кубка России.
«ЦСКА и «Краснодар» — играющие команды. Трудно прогнозировать, когда всё решается в одной игре, но армейцы больше выглядят фаворитами. Однако в Кубке России уже было много сюрпризов.
Матч может сложиться по-разному: команды могут закрыться после забитого мяча, а возможно, будут играть осторожно с самого начала. До сих пор вспоминаю финал Кубка России 2004 года «Терек» — «Крылья Советов» — осталась досада. Не помню, чтобы у меня было давление, скорее, присутствовала самоуверенность», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» играет нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на его счету шесть забитых мячей. Самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка сейчас является Фёдор Чалов — на его счету четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.
- 10 июня 2023
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