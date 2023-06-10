Игорь Акинфеев ответил на вопрос о дуэли с Матвеем Сафоновым в Суперфинале Кубка

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о противостоянии с вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Дуэль с Сафоновым? У меня уже столько дуэлей было, я не задумываюсь. Если завтра, например, Тороп будет сильнее меня, я это приму. Поэтому я не обращаю внимания, всё решает футбольное поле», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Финальный матч Кубка России пройдёт завтра, 11 июня. Матч примет стадион «Лужники», находящийся в Москве. По информации РФС, на игре ожидается более 40 тысяч зрителей. ЦСКА может выиграть первый трофей с 2018 года. Победа в Кубке для «Краснодара» может стать первой в истории клуба. До этого краснодарцы не выигрывали ни одного трофея.