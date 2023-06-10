Федотов ответил, тренировали ли в ЦСКА серию пенальти перед финалом Кубка с «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Встреча состоится завтра, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.

«Серия пенальти — это случай, но и к нему надо быть готовыми. К лотерее нужно подходить, используя все мелочи. Можно сказать, что пенальти и тренируем, и не тренируем. Работаем над разными аспектами», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков.