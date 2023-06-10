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Федотов — перед финалом Кубка: если мандража нет, то ты не в порядке или отошёл на небеса

Федотов — перед финалом Кубка: если мандража нет, то ты не в порядке или отошёл на небеса
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Встреча состоится завтра, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск.

«Мандраж — главная составляющая. Если его нет, значит, либо ты не в порядке, либо отошёл на небеса. Каждый матч важен, потому что победа в одной игре позволяет тебе делать шаг за шагом к цели. Завтра мы ждём много фанатов, великолепную атмосферу.

Кордоба хорош на пространстве, здорово играет в подыгрыше, классно действует спиной к воротам. Здесь нужна командная работа», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков.

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