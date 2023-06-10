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«Реал» мог бы стать чемпионом Испании, если бы не VAR. Все решения судей были против него

«Реал» мог бы стать чемпионом Испании, если бы не VAR. Все решения судей были против него
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Работа VAR в чемпионате Испании помешала мадридскому «Реалу» стать чемпионом страны в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает «твиттер» MisterChip (Alexis).

Фото: «Твиттер»

Автор провёл исследование, по итогам которого выяснил, что за весь прошедший сезон в чемпионате Испании с помощью VAR было изменено 174 решения судей.

Также было посчитано количество решений VAR, которые были приняты против и в пользу каждой из команд чемпионата.

Так, в матчах мадридского «Реала» VAR изменил восемь судейских решений, и каждый раз окончательная трактовка эпизода оказывалась против «Королевского клуба».

В играх «Барселоны», которая в итоге стала чемпионом Испании, также было изменено восемь решений арбитров, однако в семи случаях изменения были в пользу каталонцев.

В итоге автор перерасчитал таблицу чемпионата Испании без учёта вмешательств VAR. В этом случае чемпионом страны стал бы «Реал».

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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