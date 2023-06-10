«Реал» мог бы стать чемпионом Испании, если бы не VAR. Все решения судей были против него

Работа VAR в чемпионате Испании помешала мадридскому «Реалу» стать чемпионом страны в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает «твиттер» MisterChip (Alexis).

Фото: «Твиттер»

Автор провёл исследование, по итогам которого выяснил, что за весь прошедший сезон в чемпионате Испании с помощью VAR было изменено 174 решения судей.

Также было посчитано количество решений VAR, которые были приняты против и в пользу каждой из команд чемпионата.

Так, в матчах мадридского «Реала» VAR изменил восемь судейских решений, и каждый раз окончательная трактовка эпизода оказывалась против «Королевского клуба».

В играх «Барселоны», которая в итоге стала чемпионом Испании, также было изменено восемь решений арбитров, однако в семи случаях изменения были в пользу каталонцев.

В итоге автор перерасчитал таблицу чемпионата Испании без учёта вмешательств VAR. В этом случае чемпионом страны стал бы «Реал».

«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре:

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