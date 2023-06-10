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Защитник ЦСКА Мойзес тренируется индивидуально перед Суперфиналом Кубка России

Защитник ЦСКА Мойзес тренируется индивидуально перед Суперфиналом Кубка России
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Защитник ЦСКА Мойзес начал тренировочное занятие перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» индивидуально. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Решающий матч турнира состоится завтра, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Мойзес провёл 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один мяч и оформил три голевые передачи.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков по итогам 30 матчей. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» — 70 очков.

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