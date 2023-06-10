Камоцци: верю, что «Интер» может совершить что-то особенное в финале ЛЧ с «Манчестер Сити»
Поделиться
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отметил, что не исключает победу «Интера» в финале Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» — фаворит предстоящего финала Лиги чемпионов. Но я верю, что «Интер» может совершить что-то особенное», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Финальный матч Лиги чемпионов начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.
Победив в этом матче, «Манчестер Сити» оформит чемпионский требл: они уже стали чемпионами в английской Премьер-лиге и завоевали Кубок Англии.
«Интер» занял третье место в чемпионате Италии и сможет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
17:29
-
17:24
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
17:10
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:48
-
16:38
-
16:38
-
16:37
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:38
-
15:34
-
15:33
-
15:31
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:25
-
15:00
-
14:57
-
14:56
Партнерский контент