Камоцци: верю, что «Интер» может совершить что-то особенное в финале ЛЧ с «Манчестер Сити»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отметил, что не исключает победу «Интера» в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» — фаворит предстоящего финала Лиги чемпионов. Но я верю, что «Интер» может совершить что-то особенное», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финальный матч Лиги чемпионов начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Победив в этом матче, «Манчестер Сити» оформит чемпионский требл: они уже стали чемпионами в английской Премьер-лиге и завоевали Кубок Англии.

«Интер» занял третье место в чемпионате Италии и сможет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/2024.