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Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
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Сунесс — о финале Лиги чемпионов: «Сити» может выиграть матч уже к перерыву

Сунесс — о финале Лиги чемпионов: «Сити» может выиграть матч уже к перерыву
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Бывший футболист Грэм Сунесс выразил свою уверенность в том, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.

«Мы приближаемся к событию, которое многие люди будут рассматривать как вершину этого футбольного сезона — хотя в последующие годы мы, возможно, будем вспоминать этот финал Лиги чемпионов из-за доминирования одной команды. Существует реальная вероятность того, что «Манчестер Сити» выиграет матч уже к перерыву.

Я считаю, что матч с «Интером» в Стамбуле потенциально будет более лёгким для «Сити», чем финал Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который и не был для них особенно трудным.

Ожидаю, что один или несколько игроков «Сити» сейчас впишут себя в историю, и это вполне может стать началом периода длительного доминирования клуба в Лиге чемпионов. Это их момент. Я просто не могу представить, что их обыграют», – написал бывший футболист «Ливерпуля».

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