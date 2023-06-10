«Факел» — «Енисей»: стартовые составы команд на стыковой матч

В ответном переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встретятся воронежский «Факел» и красноярский «Енисей». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Факел»: Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Альшин, Браими, Якимов, Квеквескири, Акбашев, Аппаев, Марков.
«Енисей»: Ставер, Кичин, Феррейра, Стежко, Марков, Иванов, Канаплин, Раздорских, Ушатов, Глушков, Окладников.
В первом матче «Факел» выиграл на выезде со счётом 1:0. Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.
«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.
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