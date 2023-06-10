Эдуард Сперцян отказался комментировать информацию об интересе со стороны «Аякса»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался комментировать информацию об интересе к себе со стороны нидерландского «Аякса». Армянский футболист отметил, что ему предстоит сыграть самый важный матч в карьере в составе краснодарцев.

«Для меня завтра самый важный матч в карьере. «Аякс»? Не буду комментировать», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» вступит в переговоры с «Аяксом» по трансферу Сперцяна после Суперфинала Кубка России, который пройдёт завтра, 11 июня, в московских «Лужниках». Соперником краснодарцев выступит московский ЦСКА.

В нидерландских СМИ заявили, что «Аякс» уже сделал официальное предложение «Краснодару» по Сперцяну.