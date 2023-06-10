«Самый важный день». Игрок «Краснодара» Сперцян — о Суперфинале Кубка с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал Суперфинал Кубка России самым важным днём для клуба.
«Самый важный день для нас будет завтра. Настрой положительный, мы очень ждали эту игру, это наша мечта», — передает слова футболиста корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00 мск. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» выступает нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на счету которого шесть забитых мячей. Самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка на данный момент является Фёдор Чалов — в его активе четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.
В розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Эдуард Сперцян поучаствовал в 28 матчах, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.
- 10 июня 2023
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