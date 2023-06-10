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«Самый важный день». Игрок «Краснодара» Сперцян — о Суперфинале Кубка с ЦСКА

«Самый важный день». Игрок «Краснодара» Сперцян — о Суперфинале Кубка с ЦСКА
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал Суперфинал Кубка России самым важным днём для клуба.

«Самый важный день для нас будет завтра. Настрой положительный, мы очень ждали эту игру, это наша мечта», — передает слова футболиста корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00 мск. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» выступает нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на счету которого шесть забитых мячей. Самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка на данный момент является Фёдор Чалов — в его активе четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.

В розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Эдуард Сперцян поучаствовал в 28 матчах, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.

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