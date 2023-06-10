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Источник: Наир Тикнизян попал в шорт-лист «Реала Сосьедад»

Источник: Наир Тикнизян попал в шорт-лист «Реала Сосьедад»
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Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян попал в сферу интересов «Реала Сосьедад». Об этом сообщает Metaratings.

Испанский клуб активно следит за футболистом, но пока не делал железнодорожникам официальных предложений. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что защитник находится в шорт-листе испанского клуба и является одним из вариантов для усиления команды.

В сезоне-2022/2023 Тикнизян сыграл в рамках Российской Премьер-Лиги 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Кроме того, футболист провёл восемь игр в Кубке России, отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.

«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте в чемпионате России, а «Реал Сосьедад» стал четвёртым в испанской Примере.

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