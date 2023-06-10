Колосков: у ЦСКА и «Краснодара» есть стимул — обладатель Кубка на века войдёт в историю

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о мотивации команд-участниц Суперфинала Кубка России-2022/2023.
«Суперфинал Кубка России — это матч, в котором нужно выходить и выигрывать. Всё-таки обладатель Кубка России на века войдёт в историю и останется там. А ещё будут хорошие материальные поощрения. Поэтому у футболистов, тренеров и руководителей клубов есть хороший стимул показать все имеющиеся возможности. Предвкушаю хорошую и открытую игру. И надеюсь на большое количество атакующих действий и голов. Это будет престижная и значимая игра и для ЦСКА, и для «Краснодара».
Обе команды стабильно хорошо провели последние три-четыре матча в РПЛ. ЦСКА наконец-то наладил конструктивную игру, а «Краснодар» играет в хорошем современном стиле. Поэтому не могу выделить явного фаворита», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи в 17:00 мск.
- 10 июня 2023
-
17:32
-
17:29
-
17:24
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
17:10
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:48
-
16:38
-
16:38
-
16:37
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:38
-
15:34
-
15:33
-
15:31
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:25
-
15:00
-
14:57