Колосков: у ЦСКА и «Краснодара» есть стимул — обладатель Кубка на века войдёт в историю

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о мотивации команд-участниц Суперфинала Кубка России-2022/2023.

«Суперфинал Кубка России — это матч, в котором нужно выходить и выигрывать. Всё-таки обладатель Кубка России на века войдёт в историю и останется там. А ещё будут хорошие материальные поощрения. Поэтому у футболистов, тренеров и руководителей клубов есть хороший стимул показать все имеющиеся возможности. Предвкушаю хорошую и открытую игру. И надеюсь на большое количество атакующих действий и голов. Это будет престижная и значимая игра и для ЦСКА, и для «Краснодара».

Обе команды стабильно хорошо провели последние три-четыре матча в РПЛ. ЦСКА наконец-то наладил конструктивную игру, а «Краснодар» играет в хорошем современном стиле. Поэтому не могу выделить явного фаворита», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи в 17:00 мск.