Йозуа Киммих готов оказать давление на «Баварию», чтобы клуб отпустил его в «Барселону»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих предпочитает продолжить карьеру в «Барселоне» под руководством Хави. Испанский специалист публично выразил заинтересованность в этом футболисте, а сам немец готов оказать давление на руководство чемпионата Германии, чтобы его отпустили в «Барселону». Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что предыдущие руководители мюнхенцев считали 28-летнего Киммиха «неприкасаемым» футболистом и видели в нём ключевого игрока будущего проекта. Этого же мнения должно придерживаться новое руководство «Баварии». Таким образом, «Барселона», которая видит в Киммихе идеальную замену Серхио Бускетсу, не сможет заполучить его.
28-летний Киммих, выступающий за «Баварию» с 2015 года, может покинуть команду для поиска нового вызова. В минувшем сезоне на его счету участие в 47 матчах, в которых он забил семь голов и отдал 11 результативных передач.
Кто может покинуть «Барселону» летом. Видеоролик:
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