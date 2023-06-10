В «Реал Сосьедаде» отреагировали на новость об интересе к Наиру Тикнизяну

Пресс-служба «Реал Сосьедада» не подтвердила интерес клуба к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Интерес «Реал Сосьедада» к Наиру Тикнизяну? Нам об этом ничего не известно», — зависли корреспонденту «Чемпионата» Марией Куцубеевой в пресс-службе клуба.

Ранее, напомним, сообщалось, что Тикнизян попал в сферу интересов «Реала Сосьедад». Отмечалось, что испанский клуб активно следит за 24-летним игроком железнодорожников, но пока не обращался напрямую в «Локомотив».

В завершившемся сезоне-2022/23 Наир Тикнизян провёл 29 матчей за «Локо» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Железнодорожники завершили сезон на восьмой строчке, набрав 45 очков по результатам 30-ти проведённых встреч.