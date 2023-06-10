Луис Суарес объяснил, почему не сможет перейти в «Интер Майами» к Лионелю Месси

Нападающий «Гремио» Луис Суарес рассказал, что его контракт с бразильской командой действует до 2024 года, поэтому в летнее трансферное окно он не присоединится к своему другу Лионелю Месси в «Интере Майами». Ранее сообщалось, что уругвайский форвард намерен вслед за Месси перейти в клуб МЛС.

«Присоединюсь ли я к Месси в «Интере Майами»? Это невозможно. Я счастлив в «Гремио», у меня контракт до 2024 года», — приводит слова Суареса Marca.

Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года после пребывания в уругвайском «Насьонале». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года, но он имеет право досрочно освободиться от условий контракта и при желании мог воспользоваться этим правом для перехода в «Интер Майами».

Аншлаг на презентации Луиса Суареса в «Гремио» (январь 2023). Видеоролик: