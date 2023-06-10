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«Факел» — «Енисей»: Акбашев вывел хозяев вперёд на девятой минуте

«Факел» — «Енисей»: Акбашев вывел хозяев вперёд на девятой минуте
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Продолжается ответный переходный матч за право участвовать в Российской Премьер-Лиге следующего сезона. Воронежский «Факел» принимает красноярский «Енисей». Игра проходит на «Центральном стадионе профсоюзов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт на момент написания новости — 1:0 в пользу «Факела».

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
10 июня 2023, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Акбашев – 10'   2:0 – 70'

На девятой минуте встречи хозяева заработали пенальти, который реализовал Роман Акбашев.

В первом матче «Факел» выиграл на выезде со счётом 1:0. Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.

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