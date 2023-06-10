Аллегри поступило предложение из Саудовской Аравии с зарплатой более € 20 млн в год

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Среди клубов, интересующихся тренером, называются «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду. Аллегри ранее работал с Роналду в «Ювентусе». Сообщается, что предложение превышает нынешнюю зарплату Массимилиано (€ 7 млн в год плюс бонусы) в три-четыре раза.
Ранее стало известно, что «Ювентус» планирует продолжить сотрудничество с Аллегри. В чемпионате Италии команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. Туринцы сыграют в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Команда вылетела из Лиги чемпионов на групповом этапе, а затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» также выбыл на стадии полуфинала.
- 10 июня 2023
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