Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: судьи могут испортить финал Кубка России — они весь сезон ошибались

Андрей Канчельскис: судьи могут испортить финал Кубка России — они весь сезон ошибались
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России. По мнению экс-полузащитника, в матче между «Краснодаром» и ЦСКА может быть допущено много судейских ошибок.

«Для «Краснодара» финал Кубка России — матч жизни. По совокупности результатов они уже заслужили выиграть свой первый трофей, но ЦСКА тоже давно ничего не завоёвывал, поэтому и команда Федотова запредельно мотивирована. Лишь бы судьи не испортили впечатление от футбола — а они запросто могут. Весь сезон кошмарно работали и ошибались. Надеюсь, в финале обойдётся без этого», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.

ЦСКА выигрывал турнир семь раз и уступает по этому показателю только «Локомотиву» (девять трофеев). При этом последний раз армейцы завоёвывали Кубок в 2013 году. «Краснодар» однажды играл в финале Кубка России в сезоне-2013/2014. Тогда в серии 11-метровых ударов «быки» уступили «Ростову» (0:0, 5:6 по пенальти).

Материалы по теме
Колосков: у ЦСКА и «Краснодара» есть стимул — обладатель Кубка на века войдёт в историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023