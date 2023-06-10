Андрей Канчельскис: судьи могут испортить финал Кубка России — они весь сезон ошибались

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России. По мнению экс-полузащитника, в матче между «Краснодаром» и ЦСКА может быть допущено много судейских ошибок.

«Для «Краснодара» финал Кубка России — матч жизни. По совокупности результатов они уже заслужили выиграть свой первый трофей, но ЦСКА тоже давно ничего не завоёвывал, поэтому и команда Федотова запредельно мотивирована. Лишь бы судьи не испортили впечатление от футбола — а они запросто могут. Весь сезон кошмарно работали и ошибались. Надеюсь, в финале обойдётся без этого», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.

ЦСКА выигрывал турнир семь раз и уступает по этому показателю только «Локомотиву» (девять трофеев). При этом последний раз армейцы завоёвывали Кубок в 2013 году. «Краснодар» однажды играл в финале Кубка России в сезоне-2013/2014. Тогда в серии 11-метровых ударов «быки» уступили «Ростову» (0:0, 5:6 по пенальти).