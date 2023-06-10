Галтье и Гарсия претендуют на пост главного тренера «Наполи»

Бывший тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье и экс-наставник «Аль-Насра» Руди Гарсия претендуют на пост главного тренера «Наполи», сообщает Il Mattino.
По информации источника, оба специалиста входят в шорт-лист руководства «партенопейцев». Президент команды Аурелио Де Лаурентис уже провёл переговоры и с Галтье, и с Гарсией.
Ранее Галтье возглавлял «Лилль» и «ПСЖ». Последним клубом Гарсии был «Аль-Наср». До этого он работал в таких европейских командах, как «Лион», «Марсель» и «Рома».
Напомним, «Наполи» не продлил сотрудничество с 64-летним Лучано Спаллетти, который впервые за 33 года привёл неаполитанцев к чемпионскому титулу. Также команда под его руководством сумела добраться до 1/4 финала Лига чемпионов сезона-2022/2023.
Ранее Де Лаурентис заявлял, что у него есть внушительный список кандидатов на замену Спаллетти.
- 10 июня 2023
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