Президент ФИФА Инфантино встретился с Эрдоганом в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает CNN.

Президент ФИФА прибыл в Стамбул, чтобы посетить финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер». Встреча с Эрдоганом состоялась в государственном гостевом доме в аэропорту «Ататюрк». Мероприятие было закрыто для представителей СМИ. Во время встречи Инфантино вручил Эрдогану футболку и капитанскую повязку.

Матч «Манчестер Сити» — «Интер» начнётся в 22:00 мск. Ранее «Сити» обыграл в полуфинале мадридский «Реал» (1:1, 4:0), а «Интер» прошёл «Милан» (2:0, 1:0). В прошлом году победителем Лиги чемпионов стал «Реал», обыгравший в финале «Ливерпуль» (1:0).