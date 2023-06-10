Шейх Мансур посетит матч «Манчестер Сити» впервые за 13 лет

Владелец «Манчестер Сити» Шейх Мансур посетит официальную игру своей команды впервые за 13 лет, сообщает The Athletic.
По информации источника, арабский шейх отправился в Стамбул, чтобы посмотреть, как «горожане» сразятся с миланским «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов-2022/2023.
Отмечается, что шейх Мансур не появлялся на официальных матчах «Ман Сити» уже на протяжении 13 лет. Последняя игра, которую шейх посетил лично, состоялась аж в 2010 году. Тогда «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».
Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее одноклубник Бастони высказался о предстоящей решающей встрече.
Напомним, шейх Мансур купил «Манчестер Сити» в 2008 году.
- 10 июня 2023
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