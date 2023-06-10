Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шейх Мансур посетит матч «Манчестер Сити» впервые за 13 лет

Шейх Мансур посетит матч «Манчестер Сити» впервые за 13 лет
Комментарии

Владелец «Манчестер Сити» Шейх Мансур посетит официальную игру своей команды впервые за 13 лет, сообщает The Athletic.

По информации источника, арабский шейх отправился в Стамбул, чтобы посмотреть, как «горожане» сразятся с миланским «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов-2022/2023.

Отмечается, что шейх Мансур не появлялся на официальных матчах «Ман Сити» уже на протяжении 13 лет. Последняя игра, которую шейх посетил лично, состоялась аж в 2010 году. Тогда «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее одноклубник Бастони высказался о предстоящей решающей встрече.

Напомним, шейх Мансур купил «Манчестер Сити» в 2008 году.

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино встретился с Эрдоганом в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023