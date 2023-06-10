Гендиректор «Родины» Архипов: цель клуба на следующий сезон — выход в РПЛ напрямую

Генеральный директор «Родини» Константин Архипов заявил, что целью для московского клуба в следующем сезоне будет выход в Российскую Премьер-Лигу напрямую, без участия в стыковых матчах.
«Ребята молодцы! Для выхода в РПЛ они сделали все возможное, что только могли. В первом матче немного расслабились, и где‑то не повезло. Если бы тогда сыграли более сконцентрированно и не пропустили необязательный гол на первой минуте, все могло быть иначе.
Жаль, конечно, что не получилось, но мы все равно довольны сезоном. В следующем сезоне у нас цель — однозначный выход в РПЛ без стыковых матчей, напрямую. С бюджетом и комплектованием команды все будет в порядке, даже не сомневайтесь», — цитирует Архипова «Матч ТВ».
«Родина», напомним, одержала победу над «Пари НН» (2:0) в ответном стыковом матче, но уступила по сумме двух встреч (2:3) и не сумела пробиться в РПЛ.
- 10 июня 2023
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