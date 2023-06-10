Ковтун: в следующем сезоне «Ростов» будет бороться за медали

Бывший защитник «Ростсельмаша» и сборной России Юрий Ковтун порассуждал о перспективах команды с берегов Дона в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Четвёртое место в чемпионате России — большое событие для «Ростова» и Карпина. Валерий Георгиевич создал эту команду, организовал и привил правильную игровую концепцию, чтобы она стала крепкой командой. У ростовчан есть свой стиль, ребята притёрлись друг к другу. Я думаю, что они сохранят этих игроков на следующий сезон. Возможно, будет какая-то точечная селекция. «Ростов» в следующем сезоне останется крепкой командой, которая будет бороться за призы. И они будут добиваться этого не в каких-то отдельных матчах, а уверенно играть на протяжении всего сезона.

Достоин ли теперь Карпин перейти в более сильный клуб? Это больше вопрос к главному тренеру и к руководству ростовчан. Они готовы дальше развиваться, покупать новых футболистов. Также у «Ростова» хорошая инфраструктура. Возможно, их может что-то не устраивать в клубе, но на этот вопрос можно ответить, только находясь внутри команды», — приводит слова Ковтуна Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 «Ростов» набрал 53 очка и занял четвёртое место.