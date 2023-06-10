Тренер «Родины» оценил прошедший сезон для команды

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов оценил сезон-2022/2023 для команды. «Родина» дошла до стыковых матчей РПЛ, где проиграла «Пари НН» по сумме двух встреч (2:3).

«По горячим следам не хочется рассуждать. Учитывая, как проходил для нас чемпионат, то очень хороший результат показали по итогу. Были на 17-м месте и смогли подняться. Перетерпели момент, когда выигрывали, но не поднимались. Была очень плотная ситуация в таблице, но мы смогли финишировать на пятом месте. В следующем сезоне Первой лиги каждая команда будет ставить себе глобальные задачи. Нас ждёт непростое соревнование, но мы побьёмся», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Родины» на официальном сайте.

«Родина» финишировала в турнирной таблице Мелбет Первой лиги на пятом месте, но попала в стыки из-за отсутствия лицензии у «Алании».