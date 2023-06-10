Тренер «Родины» оценил прошедший сезон для команды

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов оценил сезон-2022/2023 для команды. «Родина» дошла до стыковых матчей РПЛ, где проиграла «Пари НН» по сумме двух встреч (2:3).
«По горячим следам не хочется рассуждать. Учитывая, как проходил для нас чемпионат, то очень хороший результат показали по итогу. Были на 17-м месте и смогли подняться. Перетерпели момент, когда выигрывали, но не поднимались. Была очень плотная ситуация в таблице, но мы смогли финишировать на пятом месте. В следующем сезоне Первой лиги каждая команда будет ставить себе глобальные задачи. Нас ждёт непростое соревнование, но мы побьёмся», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Родины» на официальном сайте.
«Родина» финишировала в турнирной таблице Мелбет Первой лиги на пятом месте, но попала в стыки из-за отсутствия лицензии у «Алании».
- 10 июня 2023
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:11
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
19:52
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:41
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:20
-
19:17
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:33
-
18:10
-
18:06
-
18:03
-
18:00
-
17:59