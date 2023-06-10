Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Родины» оценил прошедший сезон для команды

Тренер «Родины» оценил прошедший сезон для команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов оценил сезон-2022/2023 для команды. «Родина» дошла до стыковых матчей РПЛ, где проиграла «Пари НН» по сумме двух встреч (2:3).

«По горячим следам не хочется рассуждать. Учитывая, как проходил для нас чемпионат, то очень хороший результат показали по итогу. Были на 17-м месте и смогли подняться. Перетерпели момент, когда выигрывали, но не поднимались. Была очень плотная ситуация в таблице, но мы смогли финишировать на пятом месте. В следующем сезоне Первой лиги каждая команда будет ставить себе глобальные задачи. Нас ждёт непростое соревнование, но мы побьёмся», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Родины» на официальном сайте.

«Родина» финишировала в турнирной таблице Мелбет Первой лиги на пятом месте, но попала в стыки из-за отсутствия лицензии у «Алании».

Материалы по теме
Главный тренер «Родины» высказался после стыковых матчей с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023