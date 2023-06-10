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Клубы из Саудовской Аравии планируют купить Погба

Клубы из Саудовской Аравии планируют купить Погба
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Клубы из Саудовской Аравии планируют купить полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сообщает 90min.

По информации источника, руководство саудовской высшей футбольной лиги подняло вопрос о приобретении ещё одного звёздного футболиста одним из ведущих клубов внутреннего первенства. Несмотря на желание Погба остататься в «Ювентусе», боссы туринцев могут пойти на сделку, если саудовские клубы предложат за 30-летнего футболиста внушительную сумму.

Сообщается, что Погба может рассчитывать на жалование, сопоставимое с окладом форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема (ориентировочно € 290 тысяч в неделю).

В сезоне-2022/2023 на счету Погба десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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