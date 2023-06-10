Тилеманс, покинувший вылетевший «Лестер», согласовал контракт с клубом АПЛ — Орнштейн

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс согласовал условия контракта с «Астон Виллой». 26-летнему футболисту осталось пройти медицинский осмотр, а затем официально стать игроком команды Унаи Эмери. Об этом сообщает The Athletic. Тилеманс не стал продлевать контракт с вылетевшим из английской Премьер-лиги «Лестером».

Тилеманс присоединился к «Лестеру» в 2019 году. «Лисы» приобрели полузащитника у «Монако» за € 45 млн. Бельгиец завоевал с командой Кубок и Суперкубок Англии.

В прошедшем сезоне на счету Тилеманса 37 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

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