Кечинов: Кубок России — шанс для футболистов «Краснодара» и ЦСКА, у которых нет трофеев

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».
«В финалах не бывает фаворитов. Шансы ЦСКА и «Краснодара» равны, несмотря на итоговые позиции в чемпионате. Если говорить об игровых кондициях, то обе команды на ходу. Хочется увидеть яркую игру с забитыми мячами.
Футболистов «Краснодара» и ЦСКА, которые ничего не выигрывали, это должно подстёгивать. У игроков будет огромная мотивация, потому что Суперфинал Кубка России — прекрасный шанс завоевать трофей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится завтра, 11 июня. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.
- 10 июня 2023
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