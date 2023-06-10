Кечинов: Кубок России — шанс для футболистов «Краснодара» и ЦСКА, у которых нет трофеев

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«В финалах не бывает фаворитов. Шансы ЦСКА и «Краснодара» равны, несмотря на итоговые позиции в чемпионате. Если говорить об игровых кондициях, то обе команды на ходу. Хочется увидеть яркую игру с забитыми мячами.

Футболистов «Краснодара» и ЦСКА, которые ничего не выигрывали, это должно подстёгивать. У игроков будет огромная мотивация, потому что Суперфинал Кубка России — прекрасный шанс завоевать трофей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится завтра, 11 июня. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.