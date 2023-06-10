ЦСКА забил семь голов в матче женской Суперлиги, «Зенит» обыграл «Краснодар»

Сегодня, 10 июня, проходят матчи 13-го тура российской женской Суперлиги.

Московский ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 7:0. Голами в составе красно-синих отметились Маргарита Мануйлова, Невена Дамьянович (дубль), Валерия Бизенкова, Надежда Смирнова и Юлия Плешкова. Кроме того, на счету Марии Дурновой автогол.

«Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1 в матче с «Краснодаром». На 17-й минуте Снежана Ястребинская вывела «Краснодар» вперёд. Вскоре Ана Диас сравняла счёт, а затем Валентина Смирнова забила в свои ворота.

В других матчах игрового дня «Звезда-2005» обыграла «Чертаново» — 2:1, «Рубин» победил «Ростов» — 2:0, а «Динамо» одержало минимальную победу в матче с «Енисеем» — 1:0. В эти минуты играют «Рязань-ВДВ» и «Локомотив».