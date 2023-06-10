Юрий Сёмин: наверное, это мой двадцатый финал Лиги чемпионов. Думаю, сегодня будет лучший
Поделиться
Российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов — 2022/2023, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».
«Наверное, это где-то мой двадцатый финал. Какой был самый классный? Думаю, сегодня будет самый лучший. Болеть буду за футбол. Говорят, «Сити» — чуть ли не лучшая команда в мире? Наверное, лучшая в мире. Сегодня как раз и посмотрим. Если она лучшая, то выиграет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Матч «Манчестер Сити» — «Интер» начнётся в 22:00 мск. Ранее «Сити» обыграл в полуфинале мадридский «Реал» (1:1, 4:0), а «Интер» прошёл «Милан» (2:0, 1:0). В прошлом году победителем Лиги чемпионов стал «Реал», обыгравший в финале «Ливерпуль» (1:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2023
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:11
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
19:52
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:41
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:20
-
19:17
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:33
-
18:10
-
18:06
-
18:03
-
18:00
-
17:59
Партнерский контент