Юрий Сёмин: наверное, это мой двадцатый финал Лиги чемпионов. Думаю, сегодня будет лучший

Российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов — 2022/2023, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

«Наверное, это где-то мой двадцатый финал. Какой был самый классный? Думаю, сегодня будет самый лучший. Болеть буду за футбол. Говорят, «Сити» — чуть ли не лучшая команда в мире? Наверное, лучшая в мире. Сегодня как раз и посмотрим. Если она лучшая, то выиграет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Матч «Манчестер Сити» — «Интер» начнётся в 22:00 мск. Ранее «Сити» обыграл в полуфинале мадридский «Реал» (1:1, 4:0), а «Интер» прошёл «Милан» (2:0, 1:0). В прошлом году победителем Лиги чемпионов стал «Реал», обыгравший в финале «Ливерпуль» (1:0).