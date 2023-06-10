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Юрий Сёмин рассказал, как достал билет на финал Лиги чемпионов в Стамбуле

Бывший главный тренер «Ростова», «Мордовии» и «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что ему помогли достать билет на финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Билеты на финал Лиги чемпионов всегда бывает очень сложно достать. Всё благодаря РФС, они дали билеты», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 состоится сегодня, 10 июня. Матч между «Манчестер Сити» и «Интером» примет стамбульский стадион «Ататюрк». Начало встречи — в 22:00 мск.

На пути к финалу «Ман Сити» обыграл «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал» Мадрид. «Интер» оказался сильнее «Порту», «Бенфики» и «Милана».

Последним местом работы Юрия Сёмина был футбольный клуб «Ростов», который он покинул в 2021 году.