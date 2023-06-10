Фабрегас — о Гвардиоле: если он выиграет ЛЧ с «Ман Сити», то станет величайшим в истории

Полузащитник «Комо» и футбольный эксперт Сеск Фабрегас в преддверии финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» высказался о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Будет ли Гвардиола считаться лучшим тренером всех времён в случае победы в финале Лиги чемпионов? Я думаю, что да, потому что для меня он уже лучший!

Не хочу никого обидеть, потому что в истории футбола были и Алекс Фергюсон, и многие другие тренеры, которых я не видел. Но то, как Гвардиола изменил футбол, как он видит игру, как футболисты наслаждаются ежедневной работой под его руководством… Я думаю, что это очень важно, так как дело не только в постоянных победах, но и в процессе. Гвардиоле подходит статус лучшего», – приводит слова Фабрегаса Metro.

Финал Лиги чемпионов пройдёт сегодня, 10 июня. Матч состоится в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск.

Гвардиола работает тренером с сезона-2008/2009. За свою карьеру в качестве наставника испанец выиграл 50 трофеев.