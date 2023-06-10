Радимов подвёл итоги стыковым матчам за право выступать в РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги стыковых матчей «Пари НН» — «Родина» (3:2 по сумме двух встреч) и «Факел» — «Енисей» (3:0).

«Если брать «Пари НН» и «Родину», то тут москвичам не хватило опыта в первом матче. Но на подвиг их не хватило. Ключевым в противостоянии «Енисея» и «Факела» стало удаление красноярца Ланина (в первом матче). VAR на матче в Воронеже просто обязан был быть.

В эпизоде с падением воронежца в чужой штрафной чисто было сыграно. Нет пенальти. То, что в таком матче нет VAR, смешно. «Родина» во втором матче смотрелась лучше. «Пари НН» за счёт опыта в РПЛ прошел дальше. Дмитрий Парфёнов не сделал замен? Он так видит игру от бровки», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 10 июня, состоялись ответные стыковые игры за право выступать в РПЛ. «Родина» одержала победу над «Пари НН» (2:0), но уступила нижегородцам по сумме двух встреч (2:3), а «Факел» обыграл «Енисей» (2:0).