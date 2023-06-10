Хавбек «Фейеноорда» Кёкчю перешёл в «Бенфику» — Романо

Полузащитник «Фейеноорда» Оркан Кёкчю перешёл в «Бенфику», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лиссабонцы предложили нидерландскому клубу 30 млн евро + 25% от последующей продажи за 22-летнего турецкого хавбека. Такие условия полностью устроили «Фейеноорд». Официальное заявление о сделке будет опубликовано в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Кёкчю 46 матчей за «Фейеноорд» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Молодой футболист имеет опыт выступления за национальную сборную: в 17 матчах за Турцию полузащитник сумел отличиться двумя голами.

Ранее сообщалось об интересе к Кёкчю со стороны одного из грандов английского футбола.