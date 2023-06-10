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Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
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«Раскол в семье». Шкртел признался, что они с женой болеют за разные команды в финале ЛЧ

«Раскол в семье». Шкртел признался, что они с женой болеют за разные команды в финале ЛЧ
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Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел рассказал, что в финале Лиги чемпионов будет поддерживать «Интер», однако его жена в решающем матче отдаёт голос за «Манчестер Сити».

«Кого поддерживаю в финале? «Интер». Я поддерживаю «Интер», а моя жена — «Манчестер Сити». Раскол в семье», — приводит слова Шкртела корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф горожане одержали победу в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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