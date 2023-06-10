«Рома» может арендовать форварда «Вест Хэма» Скамакку

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может перейти в «Рому» на правах аренды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, предложение римлян об аренде 24-летнего форварда будет направлено в офис лондонской команды в ближайшие дни. Отмечается, что нападающий также интересен «Милану».

В сезоне-2022/2023 на счету Скамакки 27 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Итальянец перешёл в стан лондонской команды летом прошлого года за € 36 млн.

Контракт игрока с «молотобойцами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.

Ранее сообщалось об интересе римлян к хавбеку «Зенита» Венделу.