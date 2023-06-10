«Рома» может арендовать форварда «Вест Хэма» Скамакку
Поделиться
Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может перейти в «Рому» на правах аренды, сообщает Sky Sports.
По информации источника, предложение римлян об аренде 24-летнего форварда будет направлено в офис лондонской команды в ближайшие дни. Отмечается, что нападающий также интересен «Милану».
В сезоне-2022/2023 на счету Скамакки 27 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Итальянец перешёл в стан лондонской команды летом прошлого года за € 36 млн.
Контракт игрока с «молотобойцами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.
Ранее сообщалось об интересе римлян к хавбеку «Зенита» Венделу.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
22:05
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:37
-
21:33
-
21:23
-
21:12
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
21:04
-
21:03
-
21:01
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:11
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
19:52
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:41
-
19:41
Партнерский контент