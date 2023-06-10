Знаменитый повар Нусрет приехал на финал ЛЧ, его критиковали за поступки на ЧМ-2022

Всемирно известный шеф-повар Нусрет Гёкче приехал на стадион «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле, где менее, чем через час состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что Гёкче подвергся критике после финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре, где Аргентина в серии пенальти обыграла Францию. Повар позировал с главным кубком, что запрещено правилами, а также «приставал» к форварду Лионелю Месси, желая сделать с ним фото.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф горожане одержали победу в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).