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«Астон Вилла» подтвердила переход Тилеманса

«Астон Вилла» подтвердила переход Тилеманса
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«Астон Вилла» официально объявила, что полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс присоединится к бирмингемцам на правах свободного агента.

Сегодня стало известно, что 26-летний бельгийский полузащитник, контракт которого с «Лестером» истекает этим летом, согласовал условия личного соглашения с «Астон Виллой». Отмечалось, что футболисту осталось только пройти медицинское обследование для бирмингемского клуба.

Вечером «Астон Вилла» подтвердила, что Юри Тилеманс станет игроком команды Унаи Эмери с 1 июля. К «Лестеру» бельгиец присоединился в 2019 году, перейдя из «Монако».

С «лисами» полузащитник выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 он отыграл 37 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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