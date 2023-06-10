Губернатор Воронежской области — о «Факеле»: наше место — высшая лига
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил «Факел» с сохранением прописки в Российской Премьер-Лиге.
«Счастлив, что смогли в этом сезоне подарить многочисленной армии болельщиков «Факела» настоящий футбольный праздник. Мы все вместе поддерживали команду, искренне переживали за результаты и верили: задача закрепиться в РПЛ будет выполнена.
Благодарю Романа Гурамовича Асхабадзе, Вадима Валентиновича Евсеева, предыдущие тренерские штабы, игроков, персонал «Факела», всех воронежцев и жителей других регионов, обожающих игру огнеопасных. Наше место – высшая лига!» – написал Гусев в своём телеграм-канале.
В субботу «Факел» обыграл «Енисей» в ответном стыковом матче (2:0). По сумме двух встреч (3:0) воронежцы сохранили место в РПЛ.
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