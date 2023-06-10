Знаменитая хорватская болельщица Ивана Кнолль посетила финальный матч Лиги чемпионов

Супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль посетила финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию решающей встречи.

Кнолль прославилась во время чемпионата мира в Катаре, где активно болела за свою сборную.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф горожане одержали победу в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату. Видеоролик: