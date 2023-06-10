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Тренер «Енисея» Ивахов: судья по-разному трактовал игровые эпизоды в матче с «Факелом»

Тренер «Енисея» Ивахов: судья по-разному трактовал игровые эпизоды в матче с «Факелом»
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал судейство в стыковом матче с «Факелом» (0:2).

«По горячим следам могу сказать, что пенальти однозначно не было. Пенальти был на Окладникове в ту сторону. Сегодня нам сказали, что нет системы VAR, но при этом «Факел» имел возможность смотреть матч в онлайне. А весь мир якобы не мог, и VAR нет.

Игровые эпизоды трактовались по‑разному, это очевидно. Судья добавляет пять минут, но все видели, что только боковой судья лежал пять минут. Правильно? Тут мнение однозначное и понятное.

Но «Енисей» играл в красивый футбол. Когда мы уходили с этого стадиона, эти прекрасные болельщики нам хлопали — их не обманешь. А это дорогого стоит», — сказал Ивахов в эфире «Матч ТВ».

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