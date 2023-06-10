«Аль-Таавун» намерен сделать предложение по Икарди

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Саудовский клуб «Аль-Таавун» намерен сделать предложение о покупке форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка находится на ранней стадии, но представители «Аль-Таавуна» настроены решительно.

Сообщается, что Икарди был очень счастлив в «Галатасарае» в прошлом сезоне и пока не принял никакого решения насчёт своего будущего. Многое в возможной сделке будет зависеть от «ПСЖ».

В сезоне-2022/2023 на счету Икарди 26 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Аргентинец выступал за турецкую команду на правах аренды.

Контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 19 млн.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинскому форварду со стороны «Ромы».