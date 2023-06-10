Владимир Быстров посоветовал игрокам «Интера» стоять возле штрафной в матче с «Ман Сити»

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров посоветовал игрокам «Интера» выстроиться около своей штрафной в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», чтобы сдержать атаку «горожан».

«Смотрите, они (игроки «Интера») уже трясутся, когда идут! Поставьте их всех вокруг своей штрафной, будет проще. Думаю, исходя из выбора состава, Индзаги рассчитывает только на стандарты, иначе этих двух нападающих сразу съедят.

Холанд — зверь, а не нападающий. Его закроешь — другой откроется, понимаете! Это зверь, а не нападающий. Он не забивал в последних матчах? Да он ждал этот момент сегодня», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, в Стамбуле на стадионе «Ататюрк». Игра начнётся в 22:00 мск.