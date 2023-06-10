Обляков — об игре с «Краснодаром»: есть предвкушение отличного матча

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от суперфинала Фонбет Кубка России, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«Настрой боевой, конечно. Всё отлично, готовимся планово к игре. Серебряные медали отпраздновать пока не успели. Для всех сезон закончен, а для нас – ещё нет. Впереди важная игра, поэтому ничего не отмечали.

Мы уже встречались с «Краснодаром» достаточное количество раз. Хорошая команда, игра будет интересная. Они играют в свой футбол, от которого никогда не отходят. В составе соперника выделил бы Сперцяна и Кордобу.

Все спокойны, заранее волноваться смысла нет. Есть предвкушение отличного матча, готовимся», — приводит слова Облякова официальный сайт Российского футбольного союза.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня.