Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Очевидный и безоговорочный фаворит — »Манчестер Сити». У Гвардиолы бывали не провалы, а отступления от результата, но не от фирменного стиля. Буду переживать за испанского наставника, чтобы он с «Ман Сити» сделал дело (оформил требл. — Прим. «Чемпионата»).

«Интер» в хорошем состоянии. У итальянской команды очень хорошая оборона, но изюминки не хватает. Есть отличные форварды, но свежего и нового не вижу.

Игра будет равная. Я поставлю на ничью в первом тайме. Общий прогноз — победа «Манчестер Сити» со счётом 2:1», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.