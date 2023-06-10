Ловчев поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов
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Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером».
«Очевидный и безоговорочный фаворит — »Манчестер Сити». У Гвардиолы бывали не провалы, а отступления от результата, но не от фирменного стиля. Буду переживать за испанского наставника, чтобы он с «Ман Сити» сделал дело (оформил требл. — Прим. «Чемпионата»).
«Интер» в хорошем состоянии. У итальянской команды очень хорошая оборона, но изюминки не хватает. Есть отличные форварды, но свежего и нового не вижу.
Игра будет равная. Я поставлю на ничью в первом тайме. Общий прогноз — победа «Манчестер Сити» со счётом 2:1», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
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