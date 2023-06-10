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Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Манчестер Сити» — «Интер»: Де Брёйне заменили на 36-й минуте

«Манчестер Сити» — «Интер»: Де Брёйне заменили на 36-й минуте
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Продолжается финал Лиги чемпионов — 2022/2023, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Интер». Команды играют на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 0:0.

Лига чемпионов. Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Эрнандес – 68'

На 36-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, повредивший ногу несколькими минутами ранее, покинул поле. Вместо него вышел Фил Фоден.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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