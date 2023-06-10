Борис Игнатьев: «Факел» и «Пари НН» умеют играть на результат, поэтому и остались в РПЛ

Футбольный эксперт Борис Игнатьев подвёл итоги стыковых матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024.
«Мне многие моменты ещё до переходных матчей были понятны, потому что «Пари НН» и «Факел» — более опытные и мощные команды. Они понимают, что сегодня в футболе главное. У «Енисея» и «Родины» изначально были минимальные шансы повыситься в ранге. А пропустив голы дома в первой встрече, они почти вообще пропали.
Закономерно ли, что «Пари НН» и «Факел» остались в РПЛ? Конечно. И те, и другие выиграли по сумме двухматчевого противостояния. Они на сегодняшний день лучше умеют играть на результат», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в субботу, 10 июня, «Родина» победила на выезде «Пари Нижний Новгород» (2:0), однако этого не хватило для того, чтобы сравнять общий счёт в противостоянии. По сумме двух матчей победили нижегородцы (3:2). «Факел», в свою очередь, уверенно обыграл в родных стенах «Енисей» — 2:0 (3:0 по сумме двух матчей).
- 10 июня 2023
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