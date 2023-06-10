«Локомотив» обыграл «Рязань-ВДВ» в матче женской Суперлиги
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Завершился матч 13-го тура российской женской Суперлиги, в котором «Рязань-ВДВ» принимала московский «Локомотив». Гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.
Единственный гол в матче забила Анна Беломытцева, отличившаяся на 28-й минуте встречи.
Ранее «Зенит» одержал волевую победу в матче с «Краснодаром» (2:1), а ЦСКА разгромил «Крылья Советов» (7:0). В других матчах игрового дня «Динамо» обыграло «Енисей» (1:0), «Рубин» победил «Ростов» (2:0), а «Звезда-2005» оказалась сильнее «Чертаново» (2:1).
В нынешнем сезоне чемпионата России «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 13 встречах. На втором месте находится ЦСКА (36 очков), а на первом — «Зенит» (37).
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