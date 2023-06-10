Игорь Ледяхов: «Алания» могла бы дать бой клубам РПЛ

Главный тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался по поводу того, что клуб не допустили к стыковым матчам за право сыграть в Российской Премьер-Лиге.
«Мы до последнего надеялись, что здравый смысл всё же восторжествует и нам позволят сыграть. У нас подтверждённый бюджет — нужно было только подождать полгода, пока стадион достроят. Его строят, всё в процессе, я всё видел собственными глазами. Наполовину всё уже готово.
Если бы мы вышли в Премьер-Лигу, спокойно могли бы полгода играть в Грозном, это 150 километров от нас, дорога на автобусе занимает полтора часа. У нас и болельщики туда приезжают, и нет вообще никаких проблем организационного плана. И все наши соперники, приезжавшие в Грозный, были очень довольны — и гостиницы хорошие, и поле качественное.
Как отреагировали футболисты, когда узнали, что не выходят в стыки? Конечно, парни расстроились, хотя вида никто не подал — это заметно по результатам. Даже когда мы обеспечили себе третье место, всё равно руки никто не опустил. Выигрывали матчи, хотя знали, что нас не допустят.
Ребята повели себя очень профессионально, а кабинетные вопросы уже не в нашей компетенции, мы ничего сделать не можем. Но расстроились все, начиная с клубных работников и заканчивая футболистами. Я думаю, что у «Алании» очень сильный характер и мы всё-таки дали бы бой командам Премьер-Лиги», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».
- 10 июня 2023
-
23:28
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:40
-
22:40
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:37
-
21:33
-
21:23
-
21:12
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
21:04
-
21:03