Игорь Ледяхов: «Алания» могла бы дать бой клубам РПЛ

Главный тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался по поводу того, что клуб не допустили к стыковым матчам за право сыграть в Российской Премьер-Лиге.

«Мы до последнего надеялись, что здравый смысл всё же восторжествует и нам позволят сыграть. У нас подтверждённый бюджет — нужно было только подождать полгода, пока стадион достроят. Его строят, всё в процессе, я всё видел собственными глазами. Наполовину всё уже готово.

Если бы мы вышли в Премьер-Лигу, спокойно могли бы полгода играть в Грозном, это 150 километров от нас, дорога на автобусе занимает полтора часа. У нас и болельщики туда приезжают, и нет вообще никаких проблем организационного плана. И все наши соперники, приезжавшие в Грозный, были очень довольны — и гостиницы хорошие, и поле качественное.

Как отреагировали футболисты, когда узнали, что не выходят в стыки? Конечно, парни расстроились, хотя вида никто не подал — это заметно по результатам. Даже когда мы обеспечили себе третье место, всё равно руки никто не опустил. Выигрывали матчи, хотя знали, что нас не допустят.

Ребята повели себя очень профессионально, а кабинетные вопросы уже не в нашей компетенции, мы ничего сделать не можем. Но расстроились все, начиная с клубных работников и заканчивая футболистами. Я думаю, что у «Алании» очень сильный характер и мы всё-таки дали бы бой командам Премьер-Лиги», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».