Губерниев поддержал «Интер» в финале Лиги чемпионов

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку «Интеру» в финале Лиги чемпионов — 2022/2023 с «Ман Сити».

«Легенды мирового футбола из «Манчестер Сити» в первом тайме попали в створ один раз! Аплодисменты! «Интер», надери им задницу!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В эти минуты проходит финальный матч Лиги чемпионов — 2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером». Первый тайм прошёл без голов, полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне покинул поле на 36-й минуте из-за полученного повреждения.

Отметим, что, по данным УЕФА, команды нанесли по четыре удара в первом тайме, игроки «Манчестер Сити» дважды попали в створ ворот соперника, а команда Симеоне Индзаги – только один раз.