Губерниев поддержал «Интер» в финале Лиги чемпионов
Поделиться
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку «Интеру» в финале Лиги чемпионов — 2022/2023 с «Ман Сити».
«Легенды мирового футбола из «Манчестер Сити» в первом тайме попали в створ один раз! Аплодисменты! «Интер», надери им задницу!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В эти минуты проходит финальный матч Лиги чемпионов — 2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером». Первый тайм прошёл без голов, полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне покинул поле на 36-й минуте из-за полученного повреждения.
Отметим, что, по данным УЕФА, команды нанесли по четыре удара в первом тайме, игроки «Манчестер Сити» дважды попали в створ ворот соперника, а команда Симеоне Индзаги – только один раз.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2023
-
23:28
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:40
-
22:40
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:37
-
21:33
-
21:23
-
21:12
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
21:04
-
21:03
Партнерский контент